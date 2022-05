Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Handtaschenraub

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstagmittag gegen 14.35 Uhr ging eine 86 Jahre alte Frau auf dem Gehweg in der Euskirchener Innenstadt nach Hause. Dabei kam ihr eine unbekannte männliche Person verdächtig vor, der sie beobachtete. Als er sich dann von hinten näherte und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen, hielt sie diese in der rechten Hand fest. Als sie ihn dabei laut anschrie, lies der unbekannte Täter die Handtasche los und ist auf der Sebastianusstraße in Richtung Charleviller Platz davon gelaufen. Die 86jährige Frau blieb unverletzt, rief die Polizei aber erst von ihrer Wohnanschrift aus an. Eine sofort eingeleitete Fahndung in Euskirchen verlief erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß - wenige kurze Haare - leicht untersetze Statur - europäisches Erscheinungsbild - er trug ein hellgrünes T-Shirt, eine kurze Hose und schwarze Schuhe ohne Socken

Hinweise nimmt die Polizei in Euskirchen unter 02251-7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell