Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen - Stuhr, Beziehungsstreit eskaliert ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen

Zunächst entwendeten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem in Sulingen, Vogelsang, geparkten schwarzen PKW Seat beide Kennzeichen. Mit diesen nunmehr an einem Mercedes Benz, E Klasse, angebrachten gestohlenen Kennzeichen tankten am Samstag gegen 23.00 Uhr drei unbekannte Täter an einer Tankstelle in Sulingen, Friedrich-Tietjen-Straße, Gas und Benzin im Wert von ca. 220.- Euro. Ohne den Rechnungsbetrag zu bezahlen, verließen sie das Tankstellengelände Richtung Innenstadt Sulingen. Die Polizei bittet Zeugen, die das Fahrzeug an der Tankstelle oder in der Stadt gesehen haben, sich unter Tel. 04271 / 9490 zu melden.

Sulingen - Einbruch in BBS

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche verschafften sich Unbekannte Zugang zur BBS in Sulingen, Bogenstraße, und durchsuchte mindestens 4 Räume. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 04271 / 9490 entgegen.

Stuhr - Beziehungsstreit eskaliert

Am späten Samstagabend gegen 23.00 Uhr eskalierte ein Streit in einer Parzelle auf einem Campingplatz am Silbersee in Stuhr, Kronsbrook. Ein 37-Jähriger wurde nach ersten Erkenntnissen von seiner 41-jährigen Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt. Der 37-Jährige ließ sich von einem Familienangehörigen in ein Bremer Krankenhaus bringen. Die Polizei konnte am Tatort auf dem Campingplatz die 41-jährige Lebensgefährtin antreffen und festnehmen. Noch in der Nacht und am Sonntag haben Ermittler der Polizei umfangreich Spuren gesichert und Zeugen befragt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Bassum - Mehrere Autos beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr, in Bassum, zwischen der Querstraße und der Bürgermeister-Bernard-Straße, insgesamt drei Pkw mutwillig beschädigt. Bei einem Pkw wurde ein Reifen zerstochen. Bei den weiteren Pkw die Außenspiegel abgerissen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1000 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell