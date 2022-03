Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Innenstadt

Betrunkener Radfahrer fährt gegen geparkten PKW

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (02.03.2022) befuhr ein Radfahrer die Mühlenstraße in Lübeck. Auf der abschüssigen Fahrbahn verlor er alkoholbedingt die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr gegen einen geparkten PKW. Der Radler stürzte und wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Kurz vor Mitternacht war es, als sich ein 49-jähriger Lübecker mit seinem Fahrrad auf den Heimweg begab. Zuvor hatte er in einer Bar ein Fußballspiel gesehen und das ein oder andere Bier konsumiert. In der Mühlenstraße passierte es dann: Der Zweiradfahrer stieß zunächst gegen einen auf dem Seitenstreifen geparkten PKW eines 50-jährigen Lübeckers und stürzte dann zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu.

Die alarmierten Beamten des 1. Polizeireviers konnten bei dem Mann deutliche Ausfallerscheinungen und auch Atemalkohol wahrnehmen. So ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 1,86 Promille. Dem Lübecker wurde auf dem Revier eine Blutprobe entnommen. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Der Halter des beschädigten Fahrzeugs wurde durch die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Er kann nun zivilrechtlich Schadenersatz einfordern.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell