POL-MA: Heidelberg-Bergheim: "Straßenkehrmaschine" verunfallt, ein Person schwer verletzt

Edingen-Neckarhausen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses ereignete sich am Freitagabend in Edingen-Neckarhausen. Ein Linienbus der RNV war gegen 20:10 Uhr auf der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Neckarhausen unterwegs. Ein Renault-Fahrer übersah an der Einmündung "Am Schloßpark" ein Stopp-Schild und kollidierte mit dem von links kommenden ...

