Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Herne

Herne (ots)

Am heutigen 01.07.2022, gegen 17:49h fuhr eine 27-jährige Hernerin mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz eines Baumarktes (Bahnhofstr. 152) aus kommend nach links in die Bahnhofstraße ein, um diese in südliche Richtung zu befahren. In Höhe des Hauses Bahnhofstraße 135 lief plötzlich ein sechsjähriges Kind (ebenfalls wohnhaft in Herne) zwischen zwei geparkten Fahrzeugen vom westlichen Gehweg aus auf die Fahrbahn. Hier wurde es vom o.g. Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach Erstversorgung durch die Feuerwehr wurde das Kind in Begleitung seiner Eltern mittels RTW einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das spezialisierte Unfallteam des Polizeipräsidiums Bochum. Während der Maßnahmen wurde die Bahnhofstr. zeitweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Verkehrskommissariat und dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell