POL-BO: Radarkontrollen für die 27. Kalenderwoche 2022

Bochum (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 30. Juni, kam es auf einem Reiterhof in Bochum-Bergen zu einer möglichen Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 13 Uhr wurden Zeugen auf einen brennenden Sattelauflieger auf dem Gelände eines Reiterhofes an der Straße "Zum Schultenhof" aufmerksam und alarmierten den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ...

mehr