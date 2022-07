POL-BO: Nach Brand eines Sattelaufliegers: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots) - Die Bochumer Kriminalpolizei sucht einen Mann, der am Freitag, 1. Juli, ein Raubdelikt in Bochum verübt hat. Gegen 7.25 Uhr betrat der Täter Räumlichkeiten einer Stiftung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe an der Christstraße 23. Unter Vorhalten eines Klappmessers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Eine Angestellte (51, aus Herne) kam der ...

