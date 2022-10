POL-PPRP: (Ludwigshafen-Edigheim) Drogenfund bei Streitigkeiten

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagabend des 07.10.2022, gegen 19:15 Uhr kam es in der Frankenthaler Straße im Ludwigshafener Stadtteil West zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. An der Kreuzung zur Bayreuther Straße missachtete der 22-jährige Fahrer eines Golfs hierbei den Vorrang eines 59-jährigen Fahrers eines Ford Focus. Der Golffahrer wurde in seinem Fahrzeug ...

mehr