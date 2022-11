Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen - Unbekannte gehen zwei Pkw an

Löhne (ots)

(jd) Ein 43-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen stellte am Dienstag (1.11.) gegen Mittag fest, dass die linke Fahrzeugseite seines VW Golf beschädigt war: Unbekannte nutzten offenbar einen Gegenstand um den Lack zu zerkratzen. Der Mann hatte sein Auto tags zuvor an der Koblenzer Straße geparkt, gegen 22.00 Uhr waren noch keine Schäden an seinem Auto zu sehen. Der Mann bemerkte dann, dass ein in unmittelbarer Nähe geparkter Renault Clio die gleichen Beschädigungen aufwies. Das Fahrzeug gehört einer 23-jährigen Löhnerin. Der Schaden liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die zwischen Montag, 22.00 Uhr und Dienstag, 12.00 Uhr im Bereich der Koblenzer Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

