Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall am Bahnübergang

Gifhorn (ots)

Zwei Beamte der Polizei Gifhorn fuhren am vergangenen Montagnachmittag zu einem Einsatz. Auf dem Weg dahin mussten sie an der sich senkenden Schranke des Bahnübergangs an der Braunschweiger Straße halten. Von Süden kommend wollte zeitgleich die Fahrerin eines VW Golf von der Braunschweiger Straße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr vor dem Golf. Die Fahrerin hielt den Bereich des Bahnübergangs jedoch nicht frei, sodass sich die Schranke auf ihr Auto senkte und dieses beschädigt wurde.

Die Frau setzte ihre Fahrt anschließend fort und bog in die Bahnhofstraße ein, ohne dort zu halten oder die Beamten anzusprechen. Diese nahmen die Verfolgung des Golfs auf und stoppten dessen Fahrt einige hundert Meter weiter. Der Lack der linken Fahrzeugseite wurde durch den Unfall stark beschädigt, die Schranke war in ihrer Funktion nicht eingeschränkt.

Die 61-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell