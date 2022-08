Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Betrüger am Telefon

Meinersen (ots)

Zu drei versuchten Betrugstaten kam es am gestrigen Montagmittag. Die Täter versuchten es mit Schockanrufen bei Familien im Bereich Meinersen.

In zwei Fällen meldete sich die angebliche Tochter, sie hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsste nun Geld für die Kaution stellen. Im einen Fall 60.000 Euro, im anderen sogar 75.000 Euro.

In dem dritten Fall wurde der Angerufene aufgefordert 85.000 Euro an das Amtsgericht Hannover zu zahlen. Auch dessen angebliche Tochter hätte einen tödlichen Unfall verursacht und befände schon in Untersuchungshaft.

Die Betrugsversuche wurden von allen Angerufenen durchschaut, es kam nicht zu Zahlungen an die Täter.

Mit einer anderen Masche versuchten es Betrüger am Wochenende zweimal bei einer Frau aus Hillerse. Das Gespräch wurde in englischer Sprache geführt, die Betrüger meldeten sich mit "Police Department". Die Frau erkannte die Masche, vor der auch die Polizei immer wieder warnt. Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter einer europäischen Polizeibehörde aus und versuchen über den Aufbau von Druck sensible Daten der Angerufenen zu erlangen. Auch hier blieben die Versuche erfolglos.

