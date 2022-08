Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: alkoholisierte Fahrzeugführer

Gifhorn/Ehra (ots)

Den Beamten der Polizeiinspektion in Gifhorn fielen am Wochenende mehrere berauschte Fahrzeugführer auf, welche im öffentlichen Verkehrsraum Fahrzeuge führten.

Nach Zeugenhinweisen kontrollierten Beamte des Polizeikommissariat Wittingen, am Samstag, 20.08.22, gegen ca. 16:00 Uhr, einen 54 jährigen Mann aus Ehra-Lessien, welcher zuvor in einer örtlichen Tankstelle Alkohol gekauft haben soll und hier schon einen stark alkoholisierten Eindruck hinterlassen haben. Anschließend habe er sein Fahrzeug bestiegen und sei davongefahren. Der stark betrunkene Mann konnte zu Hause angetroffen werden. In einem Klinikum wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Am Samstag, 20.08.22, gegen 23:15 Uhr, wurde in Gifhorn, Hamburger Straße, der 22 jährige aus Gifhorn stammende Fahrer eines E-Scooter kontrolliert. Bei ihm wurden ebenfalls eine Alkoholbeeinflussung von über 0,5 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ein weiterer 17 jähriger E-Scooter-Fahrer, aus Gifhorn, wurde am 20.08.22, gegen 04:25 Uhr, kontrolliert. Bei ihm konnten körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmittel sprechen können. Er räumte später den kontrollierenden Beamten den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren wurden gegen den 17 jährigen eingeleitet.

Ebenfalls auf einem E-Scooter kontrollierten Beamte a, Sonntag, 21. August 2022, 00:55 Uhr, einen 22 jährigen Gifhorner. Auch bei ihm wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einen Promillewert von 1,69, konnte ein 23 jähriger Gifhorner, aufweisen, der vom Sonntag, 21. August 2022, 01:45 Uhr, durch Beamte der Polizei Gifhorn, auf der Rotstraße, ebenfalls auf einem E-Scooter, kontrolliert wurde. Ihm wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell