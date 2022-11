POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden Außenbordmotor

Herford (ots) - (sud) In der Zeit von Donnerstag (03.11.2022), 07 Uhr bis Freitag (04.11.2022), 11:45 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Genossenschaftsstraße in Herford. Es wurde eine Terrassentür aufgehebelt und unbekannte Täter drangen in das Wohngebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt. Zum Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. ...

