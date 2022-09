Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel beim Einkauf aus Handtasche gestohlen - Aufruf der Polizei

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 11:00 Uhr, war eine 82-jährige Frau aus dem Landkreis in einem Discounter in der Arnulfstraße beim Einkaufen. Ihr beiger Geldbeutel aus Lederimitat befand sich in ihrer mittels Reißverschluss verschlossenen Handtasche, die wiederum am Kindersitz des Einkaufswagens festgeknotet war. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Der Einkaufswagen war jeweils kürzere Zeiträume ohne Aufsicht. In dem Geldbeutel befanden sich neben 180 Euro in bar auch noch eine Scheckkarte, eine AOK-Karte und der Ausweis. Der Gesamtschaden beträgt circa 280 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang zum wiederholten Male darum, Handtaschen oder sonstige Wertgegenstände während des Einkaufs nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Professionelle Taschendiebe wagen sich zum Teil sogar an am Körper getragene Handtaschen oder Geldbeutel. Dazu ist allerdings eine Ablenkung oder eine unnatürliche Nähe erforderlich. Man drängt sich entweder an einer Warenauslage oder im Kassenbereich an das Opfer. Oft genügt ein kleiner "Rempler". So sind die Diebe sogar in der Lage, unbemerkt eine geschlossene Handtasche zu öffnen.

Sollten Sie also feststellen, dass ihnen jemand viel zu nahe kommt, beharren sie auf Wahrung des gebührlichen Abstandes. Sollte jemand mit irgendeinem Anliegen an Sie herantreten, seien Sie besonders aufmerksam und lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht aus den Augen. Taschendiebstähle sind leider keine seltenen Einzelfälle mehr. Gerade ältere Menschen sind meist die Opfer eines Taschendiebstahles beim Einkauf im Supermarkt.

pdps

