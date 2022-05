POL-HAM: Nach Unfall: Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - In einem Einfamilienhaus auf der Jägerallee kam es am Freitag, 20. Mai, zu einem Brand. Gegen 12 Uhr bemerkte eine 45-Jährige, die sich in dem Haus befand, Brandgeruch und aus dem Keller aufsteigenden Qualm. Sie alarmierte die Feuerwehr, die anschließend eine brennende Sauna löschte, die sich im Keller des Wohnhauses befand. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. ...

