POL-HAM: Festnahme auf Bahnhofsvorplatz - Diverse Betäubungsmittel sichergestellt

Hamm-Herringen (ots) - Eine 41-Jährige ist am Samstag, 21. Mai, auf der Ostfeldstraße mit zwei geparkten Autos kollidiert - die Frau stand unter Alkoholeinfluss. Die Hammerin war in einem BMW gegen 0.50 Uhr in Richtung Osten unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor und in einen am Fahrbahnrand geparkten Opel prallte. Danach geriet die BMW-Fahrerin ...

mehr