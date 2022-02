Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Sturm über Bremerhaven Bilanz des Tages der Feuerwehr Bremerhaven

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Auch in den Nachmittagsstunden wurden die Einsatzkräfte vermehrt zu Einsätzen mit herabfallenden Gegenständen und Baumeinsätzen gerufen. Bei den Einsätzen mit Bäumen drohten diese um zu stürzen, oder waren bereits gefallen und blockierten Straßen. Besonders schwierig gestaltete sich hierbei ein Einsatz in einem Hinterhof. Hier drohte ein ca. 15m hoher Baum in ein Wohngebäude zu stürzen. Zur Beseitigung der Gefahrenquelle wurde das THW mit einem Teleskoplader nachgefordert. Gemeinsam mit dem THW konnte der Baum abgetragen werden. Die Zahlen des Tages bis 16:00 Uhr: Insgesamt wurden 50 Einsätze abgearbeitet. Davon waren 47 Einsätze in Verbindung mit dem Sturmtief. Bei 13 der 47 Einsätze unterstützten die Kräfte des THW die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr. Dabei wurden vom THW 30, von den Freiwilligen Feuerwehren 33 und der Berufsfeuerwehr 40 Personen eingesetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell