POL-BOR: Vreden - Fahrradfahrer kollidiert beim Abbiegen mit Auto

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Max-Planck-Straße; Unfallzeit: 30.01.2023, 04.55 Uhr;

Mit einem abbiegenden 25-jährigen Radfahrer kollidiert ist am Montagmorgen ein 31 Jahre alter Autofahrer in Gronau. Beide Vredener waren gegen 04.55 Uhr auf der Max-Planck-Straße in Richtung Otto-Hahn-Straße unterwegs, als der Zweiradfahrer nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der 25-Jährige leicht verletzte. Er gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. (db)

