Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Regionalbahn mit Steinen beworfen

Güstrow (ots)

In den frühen Abendstunden des 02. April 2022 gegen 19:00 Uhr wurde die Regionalbahn RE 33467 in Richtung Güstrow bei der Durchfahrt am Bahnhaltepunkt Lüssow mit Steinen beworfen. Dieses wurde der Bundespolizeiinspektion Rostock durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Berlin mitgeteilt. Bei der Regionalbahn handelte es sich um eine so genannte Doppelstockeinheit. Durch den Bewurf wurde eine Scheibe des ersten Wagens derartig beschädigt, dass die Bahn aus dem Betrieb genommen werden musste. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand, da durch den Steinwurf lediglich das Außenfenster beschädigt wurde. Das Innenfenster hielt dem Steinwurf stand, so dass der Stein nicht in das Innere des Wagens eintreten konnte. Angaben zur Anzahl der zu diesem Zeitpunkt im Wagen befindlichen Reisenden können nicht gemacht werden. Zu dem Täter/den Tätern liegen zurzeit keine Erkenntnisse vor. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Nun bittet die Bundespolizei um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat diesen Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise zu den Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 bzw. -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

