Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Einbruch in Vereinsräume

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Barlo, Am Bahnhof;

Tatzeit: zwischen 29.01.2023, 17.00 Uhr, und 30.01.2023, 16.30 Uhr;

Unbekannte sind in Bocholt-Barlo in ein Vereinsheim eingedrungen. Die Täter machten sich an mehreren Fenstern zu schaffen, um ins Innere zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob sie etwas entwendet haben, stand bei der Aufnahme der Anzeige noch nicht fest. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag auf einem Gelände an der Straße Am Bahnhof. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell