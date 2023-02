Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Tatverdächtiger nach Öffentlichkeitsfahndung ermittelt

Flensburg (ots)

Nach der Veröffentlichung einer Öffentlichkeitsfahndung vom 25. Januar nach einem mutmaßlichen Einbrecher wurde ein Tatverdächtiger ermittelt.

Der 34-jährige Mann aus Flensburg wird für mehrere Einbrüche in Gaststätten und Geschäfte in der Flensburger Innenstadt verantwortlich gemacht. Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Es wird um Löschung der veröffentlichten Bilder in den Medien gebeten. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Fahndung.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell