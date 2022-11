Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1125/Gemarkung Vaihingen an der Enz: Unfall nach Überholvorgang

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 20:00 Uhr ereignete sich auf der L1125 Höhe Vaihingen/Enz ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 40-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Landesstraße vom Kreisverkehr am Bahnhof Vaihingen/Enz kommend in Richtung B10 und setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden Sattelzugs der Marke DAF eines 65-Jährigen an. Der entgegenkommende VW eines 51-Jährigen konnte dem Mercedes noch ausweichen, wobei eine nachfolgende 50-Jährige in ihrem Renault eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte und den Mercedes streifte. Während der Renault auf der Fahrbahn zum Stehen kam, schleuderte der Mercedes nach dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich an der dortigen Böschung. Das Fahrzeug kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Die Renault-Fahrerin, wie auch der Mercedes-Fahrer kamen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Zu den Verletzungen können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Da beim Mercedes-Fahrer Anzeichen festzustellen waren, welche auf eine Alkoholisierung hindeuteten, musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

