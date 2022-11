Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Feuerwehreinsatz in der Spitzholzstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte am Mittwoch gegen 19:50 Uhr mit fünf Einsatzfahrzeugen und 22 Wehrleuten in die Spitzholzstraße in Sindelfingen aus, nachdem ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus Alarm geschlagen hatte. Ursache für die Rauchentwicklung war wohl ein Ofenhandschuh, der von einer Bewohnerin unter einer Pizza vergessen worden war und dadurch mit im Backofen landete. Offenes Feuer entstand nicht, somit waren keine Löscharbeiten erforderlich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

