Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit vier leicht und einer schwer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 1073 zwischen Böblingen und Dagersheim ein Auffahrunfall mit vier Beteiligten. Vor der Anschlussstelle auf die Bundesstraße 464 mussten ein 50 Jahre alter Opel-Fahrer, ein 26-Jähriger, der ebenfalls einen Opel lenkte, und ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer, die in Richtung Dagersheim unterwegs waren, verkehrsbedingt anhalten. Der 44 Jahre alter Fahrer eines Ford bemerkte dies vermutlich zu spät, fuhr auf und in der Folge wurden die Fahrzeugen ineinander geschoben. Der 44-Jährige, der 50 Jahre alte Mann, der 26-Jährige sowie der 32-jährige Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 42 Jahre alte Beifahrer des 50 Jahre alten Opel-Lenkers erlitt schwere Verletzungen. Er sowie der 50-Jährige und der 44 Jahre alte Mann wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Ford und der Opel des 50-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

