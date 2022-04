PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Polizisten angespuckt und beleidigt+++Waschmaschine gestohlen+++Scheibe an Haustür eingeschlagen+++

1. Polizisten angespuckt und beleidigt, Limburg, Offheimer Weg, Freitag, 01.04.2022, 01:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag randalierte ein Mann im Vorraum der Polizeistation Limburg, dabei bespuckte und beleidigte er die Beamten. Ein 27-Jähriger wartete im Besucher-Warteraum der Polizei auf einen Familienangehörigen. Hierbei rastete er aus, schlug gegen Scheiben von Türen und Sichtfenstern und spuckte gegen diese. Außerdem schrie er fortwährend Beleidigungen gegen die Polizei umher. Nachdem der Mann auch auf Ansprache durch die Beamten sein Verhalten nicht veränderte, wurde er aus der Dienststelle geleitet. Hierbei beleidigte er in Anwesenheit eines Dritten die Beamten weiter aufs Übelste. Einem Platzverweis wollte er nicht nachkommen. Schließlich versuchte er sogar aus geringer Entfernung einen Beamten anzuspucken und gab dabei an Corona-positiv zu sein. Nun wurde der 27-Jährige zu Boden gebracht und festgenommen. Er stand offensichtlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Sein Gemüt musste er anschließend in einer Gewahrsamszelle abkühlen.

2. Waschmaschine gestohlen

Hadamar-Niederweyer, Ortsstraße, Donnerstag, 31.03.2022, 16:20 Uhr

(wie) In Niederweyer klauten Schrottsammler eine Waschmaschine vom Bürgersteig. Eine 38-Jährige hatte eine ersteigerte Waschmaschine in der Ortsstraße angeliefert bekommen. Als diese auf dem Bürgersteig vor dem Haus stand, klingelten Schrottsammler bei ihr und fragten, ob es sich dabei um Schrott handeln würde. Obwohl die 38-Jährige den Leuten mitteilte, dass es kein Schrott sei und somit stehenbleiben müsse, da ihr Mann die Maschine später ins Haus tragen werde, luden die Männer die Waschmaschine auf und fuhren davon. Nach Angaben der 38-Jährigen würden die Männer mit ihrem weißen Fiat Ducato immer wieder Schrott in Niederweyer sammeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Scheibe an Haustür eingeschlagen,

Elz, Limburger Straße, Freitag, 01.04.2022, 01:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter die Scheibe einer Eingangstür eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen. Die Polizei wurde gegen 01:40 Uhr nach Elz gerufen, da gerade ein Mann mehrfach gegen die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Limburger Straße geschlagen hatte. Durch die Wucht der Schläge zerbrach der Glaseinsatz der Tür. Anschließend floh der Unbekannte vom Tatort. Der Schaden wird auf 300 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise.

4. Auto in Limburg beschädigt,

Limburg, Inselweg, Donnerstag, 31.03.2022, 11:00 Uhr bis 19:40 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde ein Auto in Limburg beschädigt und ein Kennzeichenschild gestohlen. Ein 28-Jähriger hatte seinen blauen Ford Focus im Inselweg abgestellt. Als er am Abend zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter das vordere Kennzeichenschild gestohlen und den Tankdeckel vom Auto abgerissen hatten. Der Schaden wird auf 300 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche: Dienstag: A3, zwischen Bad Camberg und Idstein Mittwoch: A3, zwischen Bad Camberg und Limburg Donnerstag: Bad Camberg, L 3031, Höhe Waldschloss Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

