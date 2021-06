Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person - Heiligenhaus- 2106087

Am 16.06.2021, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Ruhrstraße/Giesenhofstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 73-jährige Heiligenhauserin mit ihrem PKW Fiat die Giesenhofstraße in Fahrtrichtung Ruhrstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 58- jähriger Ratinger mit seinem Fahrrad die Ruhrstraße in Fahrtrichtung Essen. An der Einmündung zur Giesenhofstraße beabsichtigte die Heiligenhauserin auf die Ruhrstraße abzubiegen. Hier kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die 73-jährige Fahrzeugführerin verblieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die komplette Einmündung gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

