Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannter randaliert in Bus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter löste am Mittwoch gegen 13:40 Uhr einen Polizeieinsatz am Busbahnhof in Marbach aus. Da sich der Unbekannte auch nach mehrmaliger Aufforderung des 36-jährigen Busfahrers weigerte eine Mund-Nase-Maske zu tragen, wurde ihm der Zutritt zum Bus verwehrt. Daraufhin beleidigte der unbekannte Fahrgast den Busfahrer und trat mehrmals gegen die Inneneinrichtung des Busses. Anschließend wollte der Täter die Örtlichkeit verlassen, wurde aber durch den 36 Jahre alten Busfahrer aufgefordert, auf die hinzugerufene Polizei zu warten. Als sich der Busfahrer umdrehte, um zurück zu dem Bus zu gehen, trat ihm der unbekannte Täter von hinten in den Rücken und lief davon. Glücklicherweise wurde der 36-Jährige durch den Tritt nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung im näheren Umfeld blieb ohne Ergebnis. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

