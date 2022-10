POL-HH: 221006-6. Verbundeinsatz im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft im ÖPNV in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots) - Zeit:04.10.2022, 20:39 Uhr Ort: Hamburg-St. Pauli, Reeperbahn Die Fahndungsmaßnahmen nach der vermissten Ivonne H. sind erledigt. Die 40-Jährige konnte letzte Nacht in Neugraben-Fischbek angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Sie befindet sich inzwischen wieder in Obhut ihrer Betreuer. Die Polizei Hamburg fahndete seit gestern mit einem Lichtbild öffentlich nach der Vermissten (s. ...

