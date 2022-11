Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: 23-Jähriger randaliert in der Poststraße

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet ein Mann am Donnerstagvormittag in der Poststraße in Eltingen außer Rand und Band. Er randalierte in einer Bankfiliale und brüllte dort herum. Von dort aus machte er sich zu Fuß auf in Richtung der Brennerstraße, wo er vor einem Geschäft umher schrie und stampfte, worauf er vom Ladenbesitzer aufgefordert wurde, weiter zu gehen. Der Mann, bei dem es sich vermutlich um einen 23-Jährigen handeln dürfte, habe im weiteren Verlauf eine Leiste eines Schaufensters abgerissen und sich letztlich davon gemacht. Die hinzugerufenen Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Leonberg konnten den Mann im Zuge der Fahndung nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen dauern an.

