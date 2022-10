Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Beverungen-Wehrden (ots)

Am Sonntag, 16.10.2022 gegen 02.55 h wurde ein Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Beverungen - Wehrden angehalten und kontrolliert. Schon beim Herantreten an das Fahrzeug wurde durch die Beamten deutlicher Cannabisgeruch festgestellt. Der 18jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Hinzu kam, dass ein durchgeführter Alkoholtest ebenfalls positiv ausfiel. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Das zuständige Straßenverkehrsamt wird informiert. Im Zuge von Durchsuchungen konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. /Wo.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell