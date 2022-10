POL-HX: Einbruch in Gerätelager - Zeugenaufruf

Brakel (ots) - Die Gunst der Stunde nutzten zwei Täter am Donnerstag, 13.10.2022, gegen 22:00 Uhr als sie eine Sporttasche auf dem Gepäckträger eines Fahrrades entdeckten, welches vor einer Brakeler Gaststätte in der Ostheimer Straße stand. Der aufmerksame 60-jährige Betreiber der Gaststätte bemerkte den Diebstahl und lief dann gemeinsam mit dem 57-jährigen Eigentümer der Sporttasche hinter den Dieben her. In ...

mehr