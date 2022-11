Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Hinweis in eigener Sache: Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Freitag, 25.11.2022, nicht durchgehend besetzt

Ludwigsburg (ots)

Da am Freitag, 25. November 2022, ab 11.00 Uhr Polizeipräsident Burkhard Metzger von Staatssekretär Wilfried Klenk im Rahmen einer Feierstunde in Ludwigsburg in den Ruhestand verabschiedet wird, ist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nur eingeschränkt besetzt. Die Berichterstattung im Presseportal wird daher ebenfalls nur eingeschränkt stattfinden. In dringenden Fällen bitten wir Sie, sich mit dem Führungs- und Lagezentrum, Tel. 07141 18-8080, in Verbindung zu setzen.

