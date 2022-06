BPOL NRW: Mann ohne Maske beleidigt Zugbegleiter und droht mit Messer - Privatreisender Bundespolizist greift ein

Dortmund (ots) - Am Freitagnachmittag (03. Juni) stellten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, welcher zuvor in einer Drogeriekette Ware gestohlen haben soll. Anschließend ging er für zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Gegen 14:45 Uhr baten Mitarbeiter eines Drogeriemarkts im Hauptbahnhof ...

