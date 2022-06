POL-SO: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen und Ersthelfer gesucht

Lippstadt-Lipperode (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 3. Juni, 17.30 Uhr und Dienstag, 7. Juni, 9.30 Uhr in einen Kindergarten an der Wilhelmstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Die Tatverdächtigen hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000 entgegen.(jb) Rückfragenvermerk für ...

mehr