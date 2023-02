Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaiserswerth - Frau stürzt mit E-Scooter - Schwer verletzt - Hinweise auf Alkohol

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. Februar 2023, 03:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen stürzte eine 27-jährige E-Scooter-Fahrerin und verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Es besteht der Verdacht, dass die 27-Jährige Alkohol und Drogen konsumiert hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 27-Jährige aus Düsseldorf mit einem E-Scooter auf der Alten Landstraße unterwegs. Plötzlich stürzte sie zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde der 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell