Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Tödlicher Verkehrsunfall - Vierjähriger Junge stirbt in der Klinik - Zahlreiche Personen unter Schock - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 26. Februar 2023, seit 13:12 Uhr

Ein vierjähriger Junge aus Düsseldorf erlitt heute Mittag bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus der Linie 730 so schwere Verletzungen, dass er trotz aller Bemühungen der Ärzte kurze Zeit später in einer Klinik verstarb. Zahlreiche Zeugen, Fahrgäste im Bus und Angehörige erlitten Schocks und mussten vor Ort betreut werden. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort und sicherte umfangreich die Spuren. Rund um die Unfallstelle am Reisholzer Bahnhof kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei lief der Junge zur Unfallzeit in Richtung der Bushaltestelle Reisholz an der Further Straße (Kurz hinter der Henkelstraße). Aus bislang unklaren Gründen stürzte der Junge an der Bordsteinkante in der Haltestelle auf die Fahrbahn. Dort wurde er von dem einfahrenden Bus der Linie 730 eines 61-Jährigen erfasst. Der Bus war vom Bahnhof Reisholz in Richtung Am Schönenkamp unterwegs. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten Jungen. Kurze Zeit später starb das Kind an seinen schweren Verletzungen in einer Klinik. Die Maßnahmen vor Ort dauern an.

