POL-D: Erkrath - A 46 zwischen Anschlussstelle Erkrath und Dreieck Düsseldorf-Süd - Verdacht des illegalen Rennens durch gelben Ferrari F8 Tributo - Polizei sucht weitere Zeugen

Düsseldorf (ots) - Friedrichstadt - Unfall mit E-Scooter - 27-Jähriger fährt auf Pkw auf - Schwer verletzt Donnerstag, 23. Februar 2023, 14:20 Uhr Die Kollision zwischen einem E-Scooter und einem wartenden Pkw gestern Nachmittag in Friedrichstadt war so heftig, dass der Fahrer des "Kleinrollers" gegen den Kofferraum und die Heckscheibe geschleudert wurde. In der ...

