Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Unfall mit E-Scooter - 27-Jähriger fährt auf Pkw auf - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 23. Februar 2023, 14:20 Uhr

Die Kollision zwischen einem E-Scooter und einem wartenden Pkw gestern Nachmittag in Friedrichstadt war so heftig, dass der Fahrer des "Kleinrollers" gegen den Kofferraum und die Heckscheibe geschleudert wurde. In der Folge erlitt der Mann schwere Verletzungen. Die Scheibe splitterte.

Zur Unfallzeit war der E-Scooter-Fahrer mit seinem "Elektrokleinstfahrzeug" auf der Herzogstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrichstraße beachtete er den, an einer roten Ampel wartenden Seat eines 57-Jährigen aus Grefrath (Niederrhein) nicht und es kam zur Kollision. In der Folge erlitt der Rollerfahrer die schweren Verletzungen.

