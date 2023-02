Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfallflucht in Unterbilk - Kradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht nach Unfallverursacher und Ersthelfer

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 21. Februar 2023, 22:20 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach einem Pkw-Fahrer, der in Verdacht steht, einen Kradfahrer in Unterbilk angefahren und sich im Anschluss vom Unfallort entfernt zu haben, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auch bitten die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats den Ersthelfer, sich bei der Polizei zu melden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wartete der 63 Jahre alte Mann aus Ennepetal mit seiner Kawasaki auf der Gladbacher Straße, kurz vor der Ecke Martinstraße, an einer roten Ampel, als plötzlich ein Mann mit seinem Pkw auf sein Krad auffuhr. In der Folge der Kollision stürzte der 63-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer stieg zunächst aus und gab an, sein Auto in einer nahegelegenen Parklücke abzustellen. Anstatt zur Unfallstelle zurückzukehren, flüchtete er. Ein bislang unbekannter Ersthelfer half dem 63-Jährigen und verließ vor Eintreffen der Beamten ebenfalls die Örtlichkeit.

Der Unfallverursacher ist Anfang 20 Jahre alt und 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß. Er hat kurze dunkle Haare und sprach akzentfrei Deutsch.

Angaben zu dem Pkw konnte der 63 Jahre alte Mann nicht machen.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell