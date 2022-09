Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Krankenfahrstuhl-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Nachtrag

Neuenkirchen (ots)

Ein 101-jähriger Mann aus Neuenkirchen, der am Dienstagmittag (06.09.22) bei einem Unfall auf der Emsdettener Straße in St. Arnold lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Dienstagabend gestorben. Die Identität des Mannes war zunächst unbekannt, konnte dann aber im Laufe der Ermittlungen zum Unfall geklärt werden.

Erstmeldung vom 06.09.22, 16.58 Uhr:

Neuenkirchen, Krankenfahrstuhl-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Am heutigen Tag, gegen 13.05 Uhr, (Dienstag, d. 06.09.2022) kam es auf der Emsdettener Str. in Neuenkirchen zu einem Verkehrsunfall zw. einem Pkw und einem motorisierten Krankenfahrstuhl. Der z.Zt. noch unbekannte ältere Fahrer des Krankenfahrstuhls beabsichtigte mit seinem Gefährt von der Emsdettener Str. aus in die Erich-Kästner Str. abzubiegen. Hierbei querte er die Emsdettener Str. und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22jährigen Fahrzeugführerin aus Neuenkirchen, die die Emsdettener Str. in Fahrt-Rtg. Emsdetten befuhr. Der Krankenfahrstuhlfahrer wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Er und die leichtverletzte Pkw-Führerin wurden in Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Identität des Krankenfahrstuhlfahrers dauern noch an. Die Emsdettener Str. war für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Am Krankenfahrstuhl entstand ein Schaden von ca. 500EUR.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell