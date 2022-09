Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Navi aus Auto ausgebaut

Rheine (ots)

Am Tirolerweg ist in der Nacht zu Montag (05.09.22) das Beifahrerfenster eines blauen VW Scirocco eingeschlagen worden. Aus der Mittelkonsole bauten die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.00 Uhr und Montagmorgen, 07.45 Uhr das Navigationssystem samt Radio sowie die Klimaanlage aus. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Der VW stand in einer Hofeinfahrt am Ende der Sackgasse Tirolerweg, in der Nähe des Konrad-Adenauer-Rings. Zeugenhinweise zu diesem Autoaufbruch nimmt die Polizeiwache in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell