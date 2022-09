Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pkw gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Lkw

Ibbenbüren (ots)

Schwer verletzt hat sich eine 23-jährige Ibbenbürenerin am Montag (05.09.) bei einem Verkehrsunfall in Püsselbüren. Die 23-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf dem Püsselbürener Damm in Fahrtrichtung Ibbenbüren. In Höhe der Kreuzung Birkenallee/Am Ring ist die Ibbenbürenerin ersten Ermittlungen zufolge eingeschlafen und kam mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort kam ihr ein 66-jähriger Mann aus Freren (Landkreis Emsland) mit einem Lkw entgegen. Der Frerener versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Die 23-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Püsselbürener Damm im Bereich der Kreuzung Birkenallee/Am Ring für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 19.000 Euro.

