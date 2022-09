POL-ST: Mettingen, E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Westerkappeln (ots) - Am Freitagabend (02.09.) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad gerufen worden. Ein 15-jähriger Osnabrücker fuhr mit dem Motorrad gegen 23.55 Uhr auf der Straße Twigges Hee in Fahrtrichtung "In der Schlucht". In Höhe der Hausnummer 3 verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in ...

mehr