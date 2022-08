Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vizepräsident Dr. Michael Peters feierlich ins Amt eingeführt

Rostock (ots)

Der Leitende Polizeidirektor Dr. Michael Peters ist heute feierlich als neuer Leiter des Führungsstabs im Polizeipräsidium Rostock begrüßt worden. Der 58-Jährige wird an der Seite von Polizeipräsidentin Anja Hamann fortan die Behörde leiten und ist gleichzeitig ihr Vertreter. Zur feierlichen Amtseinführung waren neben Berhold Witting, Leiter der Abteilung für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, auch die Inspektionsleiter des Polizeipräsidiums Rostock, Vertreter anderer Polizeibehörden sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Führungsstabs erschienen.

"Dr. Michael Peters hat eine beeindruckende Vita als Polizist aber auch als Jurist", würdigte Berthold Witting die neue Personalie des PP Rostock. Der gebürtige Hamburger trat 1985 der Landespolizei Schleswig-Holstein bei. Nach sieben Jahren entschied er sich für ein Jurastudium. Es folgten das 1. und 2. Staatsexamen sowie seine Promotion in Hamburg. Im Jahr 2002 kehrte Dr. Michael Peters dann zur Polizei zurück, in Verbindung mit einem Wechsel nach Mecklenburg-Vorpommern. Bis 2004 leitete er das Revier Rostock Reutershagen. Es folgten Abordnungen in den Aufbaustab zum G8-Gipfel sowie in das Innenministerium. 2011 übernahm Dr. Michael Peters die Polizeiinspektion Wismar und schließlich die Inspektion Stralsund.

Als Leiter Führungsstab ist Dr. Michael Peters nun zuständig für vier Dezernate mit insgesamt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Waldeck. In seiner Rede bedankte er sich für die ersten Tage im Führungsstab. "Ich bin über die Maße freundlich und offen empfangen worden. Mir geht es sehr gut." Nach elf Jahren als Inspektionsleiter freue er sich auf die neue Verwendung, habe gleichzeitig Respekt vor der neuen Verantwortung. Seinen Dank richtete er auch an seine Frau und seine zwei Töchter, die ebenfalls zur Amtseinführung kamen.

Dr. Michael Peters folgt auf Thomas Dabel, der im Mai als Polizeipräsident in das Polizeipräsidium Neubrandenburg wechselte.

