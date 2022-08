Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fünf verletzte Businsassen nach Vollbremsung

Rostock (ots)

Am heutigen Montagnachmittag, 08.08.2022, ereignete sich in Rostock ein Verkehrsunfall bei dem durch eine Vollbremsung eines Linienbusses fünf Insassen verletzt wurden. Gegen 17:15 Uhr wollte der Busfahrer am Mühlendamm, Haltepunkt Flussbad, in Fahrtrichtung Innenstadt in den fließenden Verkehr einfahren. Aufgrund des plötzlich stockenden Verkehrs musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten. In der Folge stürzten mehrere Personen in dem Bus. Zur Versorgung der Verletzten waren drei Rettungswagen vor Ort. Insgesamt verletzten sich bei dem Unfall fünf Businsassen. Drei Verletzte wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit den eingesetzten Rettungswagen ins Klinikum Süd gebracht. Zwei weitere Verletzte konnten nach einer kurzen medizinischen Versorgung vor Ort entlassen werden. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt 80 Insassen. Sachschaden ist keiner entstanden. Durch die Polizei wurde eine Unfallanzeige aufgenommen. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

