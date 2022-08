Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW fährt in Hauswand

Kritzkow bei Laage (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr benachrichtigte die Bewohnerin eines Hauses An der Chaussee in Kritzkow den Polizeinotruf, dass ein PKW in ihre Hauswand gefahren wäre. Beamte der Polizei und der Rettungsdienst wurden zum Unfallort entsandt und fanden dort einen Mercedes vor, der den Eingangsbereich des Hauses und auch einen vor dem Haus stehenden PKW Opel beschädigt hat. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein vor dem Abtransport durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,6 Promille. Der Gesamtschaden an Haus und den beiden PKW wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Außerdem auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, denn diese ist dem 39jährigem bereits entzogen worden. Das betroffene Haus ist in der Eingangsfront zwar stark beschädigt, aber weiterhin bewohnbar. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch Abschleppdienst und Feuerwehr aufgenommen. Bis zur Beräumung der Unfallstelle kam es auf der B 103 in der Ortslage Kritzkow zu Behinderungen für den fließenden Verkehr. Nach den Ermittlungen vor Ort, war der Fahrer des Mercedes von der Einmündung Dörpstraat kommend, beinahe geradeaus über die B 103 in die Hauswand gefahren.

