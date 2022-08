Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Traktors mit Ballenpresse

Lohmen (ots)

Am 03.08.2022, gegen 18:00 Uhr, geriet auf einem Feld bei Oldenstorf, Bereich Lohmen (LK Rostock) ein Traktor mit einer Ballenpresse aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden rückten mit 47 Kameraden und sechs Fahrzeugen an. Der Brand hatte bereits auf den Stoppelacker übergegriffen und sich auf zirka 1,5 Hektar ausgebreitet. Der Flächenbrand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die landwirtschaftlichen Maschinen brannten allerdings in voller Ausdehnung, so dass nur noch ein kontrolliertes Abbrennen möglich war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 350.000 EUR. PHK Bernhardt, Polizeihauptrevier Güstrow

