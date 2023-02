Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Sonsbeck - A 57 - Verkehrsunfall - Verletzte - Lange Sperrung - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Samstag, 25. Februar 2023, 19:55 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 57 bei Sonsbeck mussten zwei Fahrstreifen in Richtung Köln für zwei Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden leicht verletzt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von 2.000 Metern.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit eine 27-jährige Frau mit ihrem Pkw auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang unklaren Gründen übersah ein nachfolgender 28-Jähriger aus den Niederlanden in seinem Golf den vorausfahrenden Wagen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge blieben beschädigt auf dem linken Fahrstreifen "liegen". Ein nachfolgender 49-Jähriger konnte mit seinem Pkw einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr in die Unfallstelle. Die Beteiligten mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Sie wurden aber nur leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Autobahnmeisterei übernahm die Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe. Der Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.

