Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 26. Dezember 2022

Wolfenbüttel (ots)

Denkte: Einbruch in Einfamilienhaus

Sonntag, 25.12.2022, 12:00 Uhr - 18:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Nachmittag des 1. Weihnachtstages gewaltsam über eine an der rückwärtigen Gebäudeseite gelegenen Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Groß Denkte, Im Windhuck. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Schmuck in bisher unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter 05332/946540 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Altpapiercontainer gerät in Brand

Sonntag, 25.12.2022, 23:35 Uhr

In der Sonntagnacht geriet ein im Thieder Weg in Fümmelse aufgestellter Altpapiercontainer in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, wobei der Container vollständig ausbrannte. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Körperverletzung vor Gaststätte

Montag, 26.12.2022, 02:27 Uhr

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde ein 41-jähriger Mann Opfer einer Körperverletzung, die sich vor einem in der Mühlenstraße in Wolfenbüttel gelegenen Lokal ereignet hatte. Laut Zeugenangaben seien innerhalb des Lokals verbale Streitigkeiten vorausgegangen. Als das Opfer die Räume verließ, sei ihm ein bisher namentlich nicht bekannter Täter gefolgt und habe dem Opfer von hinten einen Schlag mit der Faust in das Gesicht versetzt. Der Täter habe danach die Örtlichkeit verlassen. Die Person kann als männlich, ca. 190 cm groß und kurzen, schwarze Haaren be-schrieben werden. Dieser sei mit einem schwarzen Rollkragenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Zudem habe er ein Muttermal auf der linken Wange. Das Opfer zeigte sich vor Ort gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verbal ag-gressiv und beleidigte diese. Deshalb wurde neben einer Körperverletzung ein weiteres Verfahren wegen einer Be-leidigung eingeleitet. Das Opfer wurde abschließend mit einem Rettungswagen dem Klinikum zugeführt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell