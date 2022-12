Polizei Salzgitter

POL-SZ: Hochwertiges Pedelec entwendet

Wolfenbüttel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Wolfenbüttel in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs. Laut Eigentümer habe er das E-Bike am Abend gegen 18:00 Uhr vor seinem Haus mit zwei Schlössern gesichert abgestellt. Als er am nächsten Morgen damit habe zur Arbeit fahren wollen, sei es weg gewesen. Bei dem E-Bike handele es sich um ein Tour Pro Wave der Firma Advanced Technologies GmbH. Besonderheiten seien die breiten Reifen und der Spiegel am Lenker. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

